Фільм розповідає про сім’ю, яка заробляла на життя збором персиків у селі Алькаррас.

Найкращим фільмом 72-го Берлінале стала картина "Алькаррас" іспанської режисерки Карли Симон.

Фільм розповідає про сім’ю, яка заробляла на життя збором персиків у селі Алькаррас у провінції Лейда. Родину змусили покинути землю, яку вона обробляла протягом 60 років за безстроковою усною угодою. Після смерті землевласника дерева вирішили вирубати, а на їхнє місце поставити сонячні батареї, повідомляє радіо Свобода.

Примітно, що у фільмі знімалися непрофесійні актори.

"Сільське господарство є темою фільму і було основною причиною, через яку я вирішила його зняти. Мої дядьки вирощують персики в Алькаррасі, і вони, як і багато інших людей, потрапили у скрутну ситуацію, бо в наші часи дуже важко займатися сімейним фермерством. Я хотіла б, щоби люди про це знали", – пояснила Симон.

Премію за найкращий сценарій отримав фільм "Рабіє Курназ проти Джорджа Буша" про бременську домогосподарку турецького походження, яка бореться за сина, звинуваченого у підготовці теракту. Німецька актриса Мельтем Каптан, яка зіграла Рабіє Курназ, отримала премію за найкращу роль.

Найкращим режисером названа Клер Дені, яка представила в Берліні драму про любовний трикутник "По обидва боки леза".

Актриса Ізабель Юппер, нагороджена почесним "Золотим ведмедем" за внесок у кіномистецтво, не змогла приїхати до Берліна з Парижа, оскільки вона захворіла на коронавірус.

Санітарні заходи на фестивалі були суворими. У кінозали пропускали лише вакцинованих глядачів у масках, журналістам необхідно було щодня здавати тести на коронавірус. Всі фестивальні вечірки і прийоми скасували.

Як повідомляв УНІАН, 10 лютого у Берліні відкрився 72-й міжнародний кінофестиваль "Берлінале".

Цього року програма фестивалю скорочена у зв'язку з пандемією коронавірусу. За 10 днів там показали 256 фільмів з 69 країн. Першим був фільм "Петер фон Кант" французького режисера Франсуа Озона.

За головні нагороди фестивалю – Золотого та срібного ведмедів – боролися 18 фільмів виробництва 15 країн.

Міжнародне журі фестивалю очолив американський режисер та сценарист М. Найт Шьямалан.