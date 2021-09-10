За словами Христини Соловій, нова пісня про розставання двох людей, які розуміють, що не можуть більше бути разом.

Український реп-гурт Kalush та співачка Христина Соловій презентували спільну пісню та кліп "Таксі".

Відео опубліковане в п'ятницю, 10 вересня, на платформі YouTube. Режисером кліпу виступив Ігор Павлюк.

""Тільки не сьогодні не зникай в таксі, бо без тебе в місті гаснуть всі вогні".. Впевнений, що кожен має людину, якій може присвятити такі слова. Ця пісня, історія, яка заставляє переживати слухача. Історія, яка зачіпає навіть тих кому вона чужа. Історія, яка була в кожного з нас..", - йдеться в підписі до відео.

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За словами Христини Соловій, ця пісня - про розставання двох людей, які розуміють, що не можуть більше бути разом.

"Кожне кохання - окремий фентезі світ, зітканий із особистих спогадів, які залишаться малюнками в пам’яті на все життя. Ця пісня про розставання двох людей. Вони розуміють, що не можуть більше бути разом, знаходять мільйони аргументів, чому їх історія скінчилась. Але, коли бачаться, чи пишуть один одному - можуть сказати лише - "тільки не сьогодні, не зникай в таксі"", - написала співачка в своєму Instagram.

Kalush: що відомо

Kalush - український реп-гурт, заснований 2019 року. Гурт був названий на честь Калуша, рідного міста засновника й соліста Олега Псюка. У листопаді 2019 року Kalush підписав угоду про співробітництво з американським хіп-хоп лейблом Def Jam, який входить до Universal Music Group.

Христина Соловій

Українська співачка, автор-виконавець пісень. Це перша артистка, чиїм продюсером став Святослав Вакарчук. Музичні критики вважають Христину Соловій українською фолк, фолк-рок, поп, інді-поп, дрим-поп, поп-рок співачкою, а також поп-фолком нового покоління.

Кліп Соловій "Тримай" увійшов до списку найпопулярніших українськомовних музичних відео на YouTube.

Широка популярність до співачки прийшла після участі у шоу "Голос країни" у 2013 році. На відборі вона виконала лемківська пісню "Горе долом" й потрапила до команди Святослава Вакарчука. Ефектно й жорстко осадивши перед цим іншого суддю шоу Олександра Пономарьова, який наполягав, щоб Христина заспівала "що-небудь ще", більш естрадне.

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Автор: Олександр Топчій