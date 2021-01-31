На глядачів "Холостяка" чекають незабутні побачення, емоції та історії.

5 березня 2021 року відбудеться прем'єра найочікуванішого романтичного реаліті-шоу "Холостяк-11". Читайте також"Холостячка": стало відомо, чи разом Мишина й Еллерт після шоу (фото)

Про це повідомила прес-служба телеканалу СТБ.

Головним героєм нового сезону шоу став успішний бізнесмен з Харкова, засновник логістичної компанії Михайло Заливако.

І поки залишаються лічені тижні до старту проекту, представлено перший промо-ролик шоу "Холостяк-11".

Новий "холостяк": що про нього відомо

Головним героєм шоу "Холостяк-11" став 31-річний бізнесмен з Харкова, засновник логістичної компанії Михайло Заливако.

Також чоловік займається спортом, любить екстрим. "Я не уявляю своє життя без бізнесу... А спорт привчив мене до дисципліни, витримки й пунктуальності", – говорить "холостяк".

Як розповів Михайло, на проект він прийшов у пошуках кохання. Він упевнений, що зможе зустріти тут свою дівчину.

Зйомки 11 сезону романтичного реаліті "Холостяк" вже стартували. Ведучий проекту - Григорій Решетник.

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Автор: Ольга Робейко