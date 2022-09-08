Netflix випустив трейлер майбутнього трилера "Хороший медбрат" (Good Nurse), головні ролі в якому зіграли оскароносні Едді Редмейн і Джессіка Честейн, яка нещодавно відвідала Україну.
Також повідомляється, що прем'єра фільму відбудеться 26 жовтня 2022 року.
Фільм, заснований на реальних подіях, розповість про переслідування і упіймання американського серійного вбивці Чарльза Каллена, який вбив понад 300 пацієнтів в лікарнях Пенсільванії і Нью-Джерсі за свою 16-річну кар'єру медбрата. Аж до арешту в 2003 році, він був на хорошому рахунку у начальства і зразковим сім'янином.
Головні ролі у фільмі виконали Едді Редмейн ("Дівчина з Данії", "Теорія всього", трилогія "Фантастичні звірі") і Джессіка Честейн ("Інтерстеллар", "Марсіанин", "Сцени з подружнього життя").
Продюсером фільму виступив режисер Даррен Аронофскі ("Реквієм за мрією", "Чорний лебідь", "Кит"), а поставив фільм датський режисер і сценарист Тобіас Ліндхольм, на рахунку якого сценарії до таких кінохітів, як "Полювання" і "Ще по одній".
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