Прем'єра фільму про серійного вбивцю в медичному халаті відбудеться 26 жовтня 2022 року.

Netflix випустив трейлер майбутнього трилера "Хороший медбрат" (Good Nurse), головні ролі в якому зіграли оскароносні Едді Редмейн і Джессіка Честейн, яка нещодавно відвідала Україну.

Також повідомляється, що прем'єра фільму відбудеться 26 жовтня 2022 року.

Фільм, заснований на реальних подіях, розповість про переслідування і упіймання американського серійного вбивці Чарльза Каллена, який вбив понад 300 пацієнтів в лікарнях Пенсільванії і Нью-Джерсі за свою 16-річну кар'єру медбрата. Аж до арешту в 2003 році, він був на хорошому рахунку у начальства і зразковим сім'янином.

Головні ролі у фільмі виконали Едді Редмейн ("Дівчина з Данії", "Теорія всього", трилогія "Фантастичні звірі") і Джессіка Честейн ("Інтерстеллар", "Марсіанин", "Сцени з подружнього життя").

Продюсером фільму виступив режисер Даррен Аронофскі ("Реквієм за мрією", "Чорний лебідь", "Кит"), а поставив фільм датський режисер і сценарист Тобіас Ліндхольм, на рахунку якого сценарії до таких кінохітів, як "Полювання" і "Ще по одній".

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