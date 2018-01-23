Розрив з Кевіном Спейсі обійшовся Netflix в $39 мільйонів - ЗМІ

Розрив співпраці з Кевіном Спейсі обійшовся компанії Netflix у $39 млн. Цю суму в звіті компанія вказала як «непередбачені витрати», передає РБК з посиланням на CNN.

Читайте такожКевін Спейсі стискав геніталії члена королівської сім'ї: одкровення колишнього чоловіка норвезької принцеси

Причиною подібних втрат стало рішення компанії відмовитися від трансляції і виробництва контенту з актором, звинувачуваним у сексуальних домаганнях. Так, Netflix відмовилася від продовження серіалу «Картковий будинк», в якому грав Спейсі. Крім того, компанія вирішила не випускати на екрани фільм «Гор» про життя письменника Гора Відала, роботи над яким велися з липня 2017 року.

Сама компанія не озвучила прямо суму втрат, однак у листі зі звітом, направленому інвесторам, які були вказані «непередбачені витрати» в розмірі $39 млн. Як повідомили джерела CNN, це сума втрат, пов'язаних з відмовою від контенту з участю Кевіна Спейсі.

У листопаді 2017 року також стало відомо, що компанія Sony витратила $10 млн на те, щоб перезняти фільм «Всі гроші світу», в якому грав Спейсі. Його у фільмі замінив лауреат «Оскара» Крістофер Пламмер.

Як повідомляв УНІАН, навколо перезнімання фільму «Всі гроші світу» вибухнув скандал, коли з'ясувалося, що актор Марк Уолберг отримав за цю додаткову роботу $1,5 мільйона, а актриса Мішель Вільямс - менше тисячі. У підсумку Уолберг пожертвував всі ці гроші у фонд руху Time's Up, створеного для захисту жінок від сексуальних домагань та дискримінації.