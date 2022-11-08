Фрейзер завдяки цій ролі вважається одним з головних претендентів на "Оскар" у 2023 році.

Культова студія A24 випустила перший трейлер драматичного фільму "Кит" від режисера Даррена Аронофскі ("Реквієм з мрією", "Реслер", "Чорний лебідь") з Бренданом Фрейзером ("Мумія", "Подорож до центру Землі, "Фатальний патруль") в головній ролі.

В центрі сюжету фільму – чоловік середнього віку на ім'я Чарлі з вагою понад 270 кілограмів, який намагається відновити зв'язок зі своєю 17-річною дочкою. Колись він залишив свою сім'ю заради коханця, який згодом помер. Після цього Чарлі почав переїдати через біль і провину.

Крім того, у фільмі зіграли зірка "Дивних див" Седі Сінк, а також Саманта Мортон ("Особлива думка", "Контроль", "Вона") та Хонг Чау ("Зменшення", "Меню").

Вихід фільм "Кит" у прокат

Вихід фільму в прокат запланований на 9 грудня 2022 року, однак наразі невідомо, чи зможуть подивитися його на великих екранах українські глядачі.

Прем'єра фільму відбулася у вересні 2022 року на 79-му Венеціанському кінофестивалі, де "Кит" отримав 6-хвилинні овації та захоплені відгуки критиків. Тим не менш, журі фестивалю залишило фільм без головних нагород, вручивши його режисеру Даррену Аронофскі лише кілька втішних відзнак.

В Америці фільм вперше показали під час міжнародного кінофестивалю у Торонто, де фільм також був тепло сприйнятий, а Брендан Фрейзер отримав нагороду в акторській номінації.

Загалом, критики відзначили акторську гру Фрейзера як одну з найсильніших сторін фільму. Зокрема, завдяки цій ролі він вважається одним з головних претендентів на "Оскар" у 2023 році.

Під час зйомок фільму актору доводилося носити на собі від 20 до 136 кілограмів гриму та елементів спеціально розробленого костюму, в якому було дуже важко рухатися. Щоб підготувати актора до зйомок, у гримерів та костюмерів щодня йшло по 2-6 годин.

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