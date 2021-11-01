Americano, можливо, найбільш імпульсивна і емоційна робота співачки за останній час.

Рівно місяць тому, LOBODA (вона ж Світлана Лобода) презентувала сингл Americano, який, на сьогодні прослухали понад 7 млн осіб, а сама історія випуску треку дуже в традиціях Лободи.

Читайте такожСвітлана Лобода випустила нову пісню Americano (аудіо)Як розповідає сама співачка, всього за пару тижнів нею було прийнято рішення змінити композицію: "До виходу був уже готовий інший трек, але як це часто буває, до мене раптом приходить Americano і я розумію, що плани змінюються. І це саме та пісня, яку я хочу випускати саме зараз".

Сьогодні співачка оголосила про прем'єру відеороботи, режисером якої виступив Інді Хаїт.

"Мені подобається ЧБ, я люблю плівку. Меланхолія, втрачені почуття, кохання, як танець і самотність як неминучість. Всі ми - заручники цієї сили, з кожним з нас все це було. Мені захотілося розповісти про те, що відбувається після кохання. Про ті запахи й звуки, які кожен з нас забирає із собою. Про ті спогади, які назавжди вписані в ландшафт серця", - каже співачка.

Americano, можливо, найбільш імпульсивна й емоційна робота співачки за останній час. Адже, як повідомляє артистка, підготовка тривала не понад тиждень, а за два дні до зйомок LOBODA знайшла головного героя відео роботи, який зміг передати очима атмосферу осені, як метафору почуттів, які йдуть.

Раніше Лобода випустила новий трек Vogue, який виконала одразу двома мовами - російською та українською. Також в цій композиції "суперзірка" зазвучала абсолютно по-новому.

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Автор: Віолетта Орлова