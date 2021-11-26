Англомовний сингл став "одою самотності та пристрасті".

Українській співак Макс Барських влаштував "брудні танці" у кліпі на свій новий англомовний сингл Tequila Sunrise. Композиція стала "одою самотності та пристрасті", а гаряче відео відкрило артиста у новому амплуа.

"Ця пісня для мене особлива. Вона про магнетизм між людьми. Про біль і танці, які так чи інакше закінчаться. Але поки звучить музика, двоє розчиняються один в одному", - каже сам Барських про свій новий сингл.

Відомий український кліпмейкер Алан Бадоєв, який працював над відео до пісні Tequila Sunrise, розповів, що співаку довелося максимально оголити почуття.

"У Tequila Sunrise, як ніколи раніше, на перший план виходить хореографія. І для кожної пари танцюристів вона унікальна за настроєм та відчуттям, для кожної характерний свій міні-сюжет", - зазначив Бадоєв.

Для виконання режисерського завдання було запрошено хореографа Анастасію Харченко. Барських вже скоро заспіває новий сингл на сцені. Це відбудеться 26 листопада, під час концерту артиста у Сіетлі, який він дасть у рамках свого туру по США.

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Автор: Поліна Кузенко