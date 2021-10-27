Вже 7 листопада о 17:30 на глядачів телеканалу 1+1 чекає прем’єра другого сезону авторського проекту "Мандруй Україною з Дмитром Комаровим".

Український телеведучий Дмитро Комаров розповів, що у своєму проекті він покаже глядачам ті місця, які із задоволенням відвідує сам. І цього разу зосередиться не лише на локаціях, а на унікальних заняттях, які можна спробувати тільки в Україні. Так, телеведучий розповів, як вперше в житті випробував екстремальний стрибок зі 100-метрової висоти на урбаністичній локації.

"Відкриватимемо нові види туризму. Звісно, не обійдеться і без екстриму. Наприклад, у Запоріжжі я стрибав із труби теплоелектростанції на мотузці. Це роуп-джампінг. Дуже азартно, адреналін – на місяць наперед. Підіймаєшся на трубу понад сто метрів і звідти стрибаєш. Потім кілька секунд вільного падіння і мотузка плавно тебе фіксує. Це теж абсолютно новий вид туризму – екстремальний", - привідкрив завісу нового сезону Дмитро Комаров.

У нових випусках глядачі побачать відпочинок на будь-який смак і гаманець - від рівня класу люкс до бюджетних подорожей, а географія маршрутів Дмитра Комарова буде охоплювати і гори, і морське узбережжя. Телеведучий дізнається, чи дійсно карпатські мольфари володіють неймовірною магічною силою, покаже, як подорожувати потягом в стилі "Східного Експресу", побуває на святі Івана Купала високо в горах та зустріне цей день за традиціями, яким сотні років, і які неможливо побачити в інших українських містах.

Головна мета проекту - розвиток туристичного потенціалу України.

Куди саме цього разу привела захоплююча подорож найвідомішого українського телеведучого-мандрівника дізнавайтеся вже з наступного тижня. Не пропустіть прем’єру другого сезону "Мандруй Україною з Дмитром Комаровим" вже 7 листопада о 17:30 на 1+1.

Вас також можуть зацікавити новини:

Автор: Діана Могилєвич