Вийшов перший трейлер ромкому 'Матеріалісти' з Дакотою Джонсон, Педро Паскалем і Крісом Евансом

Кінокомпанія A24 випустила перший трейлер романтичної комедії "Матеріалісти" (Materialists) від номінантки на "Оскар" Селін Сун за фільм "Минулі життя" 2023 року.
Друга повнометражна режисерська робота Сун перенесе глядачів до Нью-Йорку, а в центрі сюжету опиняться професійна сваха, її колишній коханець та богатий чоловік, з яким вона щойно познайомилася.
Головні ролі у фільмі зіграли Дакота Джонсон (франшиза "50 відтінків сірого", "Мадам Павутина"), Педро Паскаль ("Гладіатор 2", серіали "Останні з нас", "Нарко", "Мандалорець") та Кріс Еванс (франшиза "Перший месник", "Ножі наголо", "Сіра людина").
Прем'єра фільму запланована на 13 червня 2025 року. Однак чи покажуть його в Україні, наразі невідомо.
Нагадаємо, попередній фільм Селін Сун став ожнією з головних сенсацій 2023 року. Стрічка отримала високі оцінки від критиків, чимало престижних відзнак, в тому числі дві номінації на "Оскар", а також зібрала понад 40 мільойнів доларів в прокаті, що є доволі високим показником для незалежного кіно.
Головні герої фільму – кореянка Ен На та її шкільний товариш Хе Сон. Вони разом навчалися в Сеулі, і Ен На була закохана в Хе Сона, але їхня дружба раптово обірвалася, коли дівчинці довелося переїхати з сім'єю до Канади. Через 12 років вони знаходять одне одного в соціальних мережах, починають переписуватись і розмовляти по Скайпу.