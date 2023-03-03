В український прокат фільм вийде 27 липня 2023 року.

Легендарна кіностудія Walt Disney Pictures, яка цього року святкує сторіччя, випустила трейлер комедійного фільму жахів "Маєток з привидами" (Haunted Mansion).

Стрічка, натхненна класичним атракціоном парку розваг, розповість історію про жінку та її сина, котрі залучають різношерсту команду так званих фахівців, що мають допомогти позбавити їхній новий дім від надприродних мешканців.

Стрічка зібрала по-справжньому зірковий акторський склад. Зокрема, головні ролі виконали Лейкіт Стенфілд ("Атланта", "Іуда і чорний месія", "Неграновані коштовності"), Розаріо Довсон ("Місто гріхів", "Транс", "Асока"), Тіффані Геддіш ("Холодний розрахунок", "Нестерпна тяжкість величезного таланту"), Овен Вілсон ("Знайомство з батьками", "Опівночі в Парижі", "Локі"), Денні Девіто ("Близнюки", "Бетмен повертається", "Знайти коротуна"), Джеймі Лі Кертіс ("Хелловін", "Ножі наголо", "Все завжди і водночас") та Джаред Лето ("Реквієм за мрією", "Загін самогубців", "Той, хто біжить по лезу 2049").

Режисером фільму виступив Джастін Сімієн, який прославився завдяки серіалу Netflix та згодом однойменному фільму "Дорогі білі люди". Пізніше він зняв сатиричний хоррор "Погане волосся".

Як повідомляє Kinomania Film Distribution, в український прокат фільм вийде 27 липня 2023 року.

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