Стрічка від творчого об'єднання ТАБОР буде представлена у програмі Двотижневик режисерів.

Український документальний фільм "Мілітантропос" (Militantropos) відібрали до паралельної програми Каннського кінофестивалю 2025 – "Двотижневик режисерів".

Фільм створило кінооб'єднання ТАБОР – режисери Єлизавета Сміт ("Школа №3"), Аліна Горлова ("Цей дощ ніколи не скінчиться") та Семен Мозговий ("Історія зимового саду"), а також оператори В'ячеслав Цвєтков, Христина Лізогуб і Денис Мельник. Наразі це єдиний український повнометражний фільм, заявлений в програмі одного з найважливіших кінофестивалів світу цього року.

"MILITANTROPOS (лат. "milit" – воїн; гр. "antropos" – людина) – сутність, якої набуває людина, вступаючи у стан війни. Цей граничний досвід вимагає постійної індивідуальної та колективної трансформації, тому в ситуації потрясіння MILITANTROPOS обирає війну, як єдину можливість, аби продовжувати існувати", – так пояснює новостворений термін для назви фільму творча команда, яка над ним працювала.

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Варто зазначити, що творче об'єднання ТАБОР працюють разом вже не перший рік. Щоразу змінюючи одну з ролей – режисера, продюсера чи режисера монтажу, тепер вони вперше виступили співрежисер(-к)ами.

Водночас фільм авторства ТАБОР у Каннах показують вже не вперше. Так, у 2022 році в секції "Особливий погляд" відбулась світова прем'єра дебютного повнометражного фільму Максима Наконечного "Бачення метелика". У випадку з "Мілітантропосом" він доєднався як сценарист.

Також в проекті задіяний Олександр Комаров – український філософ та військовослужбовець, а українським продюсером стрічки виступив Євген Рачковський (також представляє новий документальний фільм Дмитра Сухолиткого-Собчука "Тиха повінь").

Крім того, до виробництва стрічки долучилися австрійська Mischief Films та французька Les Valseurs Bordeaux.

"Мілітантропос" став частиною документального триптиха "Дні, які Хочеться Забути". Він матиме телеверсію на 90 хвилин, прем'єра якої відбудеться на європейському телеканалі ARTE у 2026 році.

"Двотижневик режисерів" – це паралельна програма Каннського кінофестивалю, що існує з 1969 року і за цей час стала майданчиком для прем'єр фільмів видатних режисерів, серед яких Джордж Лукас, Мартін Скорсезе, Джим Джармуш, Алекс Гарленд та інші. У 2022 році тут вже було представлене українське кіно – світова прем'єра драми "Памфір".

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