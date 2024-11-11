В український прокат нова частина легендарної серії з Томом Крузом вийде 22 травня 2025 року.

Кінокомпанія Paramount Pictures показала перший трейлер шпигунського бойовика "Місія неможлива: Фінальна розплата" (Mission: Impossible – The Final Reckoning), що стане прямим продовженням фільму 2023 року.

Події фільму відбуватимуться невдовзі після фіналу сьомої частини франшизи, що вийшла в травні минулого року. Цього разу а Ітана Ганта та його нову команду чекатиме найнебезпечніша місія за всю кар'єру.

У восьмій частині "Місії" до своїх ролей повернулися сам беззмінний виконавець головної ролі Том Круз, а також Вінг Реймс (Лютер Стікелл), Саймон Пегг (Бенджі Данн), Ванесса Кірбі (Аланна Міцополі/Біла вдова), Генрі Черні (Євген Кітрідж), Гейлі Етвел (Грейс), Пом Клементьєв (Періс) та Есай Моралес (Гебріель), які усі були задіяні в попередньому фільмі франшизи.

Серед нових імен у касті – Анджела Бассетт (франшиза "Чорна пантера", серіал "Американська історія жаху"), Голт Маккелені ("Гнів людський", серіал "Мисливець за розумом"), Нік Офферман (серіали "Парки та зони відпочинку", "Фарго", "Останні з нас"), Ганна Ваддінгем (серіали "Тед Лассо", "Гра престолів") та Кеті О'Браян ("Любов, брехня та кровопролиття", серіал "Мандалорець").

Режисером фільму виступив Крістофер Маккворрі, який раніше зняв п'яту, шосту та сьому частини франшизи, а також написав сценарій до четвертої.

Як повідомила прес-служба кінокомпанії B&H film distribution, в український прокат фільм вийде 22 травня 2025 року.

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