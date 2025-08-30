Іван Назаренко

Компанія вирішила, що не хоче випускати картину перед святами.

Прем'єра "Мортал Комбат 2" перенесена з 24 жовтня 2025 року на 15 травня 2026-го.

Як повідомляє Deadline, Warner Bros. обрала весну як більш зручний прокатний період. Жовтнева дата припадала всього за тиждень до Геловіна, що ускладнило б збори через конкуренцію за увагу глядачів.

У липні картина вже показала високий інтерес аудиторії. Перший трейлер встановив рекорд серед роликів із рейтингом "для дорослих" - 106 мільйонів переглядів за добу.

За даними того ж Deadline, додаткових проблем у проекту немає, і тестові покази пройшли успішно. У фільмі знімалися Карл Урбан, Таданобу Асано, Аделін Рудольф та інші.

Раніше ми розповідали, що творець Mortal Kombat уже подивився другий фільм і залишився задоволеним. У себе в X Ед Бун виклав фото з акторами персонажів Шан Цунга, Шао Кана і Коула Янга. Розробник написав, що вся команда чудово впоралася із завданням, і він із нетерпінням чекає прем'єри.

Тим часом підтримка Mortal Kombat 1 була завершена, гра більше не буде отримувати оновлення. Розробники зазначили, що такий крок необхідний для того, щоб зосередитися на наступному проєкті.

