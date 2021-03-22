Артистка неочікувано для всіх залишила шоу.

На сцену шоу «Голос країни-11» під час вокальних боїв вийшла Юлія Тимочко та екс-«віагра» Надія Мейхер.

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«Юлечко, я хочу, щоб ти тут залишилася. Тіно, я тобі дякую», - сказала Мейхер й залишила шоу. Таким чином, співачка позбавила Кароль мук вибору між нею та Юлією.

Тож Тимочко продовжуватиме боротьбу в проекті із зірковою наставницею Тіною.

Що відомо про участь Мейхер у шоу "Голос країни-11"

Своєю появою на сліпих прослуховуваннях шоу "Голос країни" неабияк приголомшила тренерів співачка, екс-"віагра" Надія Мейхер.

Заспівала вона пісню Mon mec a moi Патрисії Каас та розвернула до себе крісла усіх чотирьох тренерів шоу. Вони вмовили Мейхер почати перезавантаження кар'єри на проекті.

"Тіночко, ти напросилася - я йду до тебе", - сказала артистка, обравши Кароль як зіркового тренера.

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Автор: Ольга Робейко