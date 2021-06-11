Слова і музика пісні - Надя Дорофєєва й Олексій Потапенко (Потап).

Співачка Надя Дорофєєва, вона ж Dorofeeva, яка вирушила в сольне плавання, в п'ятницю, 11 червня, презентувала нову пісню "Чому" і кліп на неї.

Нова відеоробота артистки опублікована на її YouTube-каналі. У кліпі поп-зірка постає у футуристичному образі.

Читайте такожГурт KAZKA випустив нову пісню "Красива серцем", яка стала саундтреком до серіалу (аудіо)"Кінець стосунків відчувається як катастрофа, що ми й показали в цьому кліпі. Саме такий мене побачив режисер Леонід Колосовський. Футуристична героїня, яка вихлюпує свій біль і образу в чуттєвій хореографії – і це не просто танці, це уособлення її страждань. І та, хто зриває свою злість на авто, кричачи на нього як на одухотворену істоту", - розповіла Дорофєєва.

"Додамо цього літа трохи меланхолійних нот новим pop-dance синглом DOROFEEVA "Чому", - йдеться в описі до кліпу.

У новій відеороботі Надя постала в декількох зухвалих образах: з рожевим волоссям і в білому штанному костюмі та в латексному прикиді.

Сольна кар'єра Дорофєєвої

19 листопада 2020 року екс-учасниця гурту "Время и Стекло" Надя Дорофєєва вирушила в сольне плавання під псевдонімом Dorofeeva. Артистка представила свій дебютний кліп на трек Gorit. Пізніше вона випустила трек "А tebe...".

На початку червня Дорофєєва дала свій перший сольний концерт. Він відбувся в столиці у КВЦ "Парковий". На концерт знаменитості прийшли безліч її фанів, колег і рідних. Серед зірок на заході були помічені Монатік, Потап, Олексій Дурнєв, Оля Полякова, Маша Єфросиніна та інші.

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Автор: Ольга Робейко