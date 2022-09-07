Прем'єра фільму відбудеться 7 жовтня 2022 року.

Netflix випустив трейлер майбутнього трилера "Найщасливіша дівчина на світі" (Luckiest Girl Alive) з Мілой Куніс в головній ролі.

Також повідомляється, що прем'єра фільму відбудеться 7 жовтня 2022 року.

У центрі сюжету фільму, заснованого на однойменному бестселері американськоъ письменниці Джесіки Нолл 2015 року випуску, гостра на язик мешканка Нью-Йорка Енні ФаНеллі. Здається, у неї є все: затребувана посада в модному глянцевому журналі, вражаючий гардероб і весілля мрії на горизонті. Але коли режисер кримінального документального фільму пропонує їй розповісти свою версію шокуючого інциденту, який стався в престижній школі, коли вона була підлітком, Енні змушена зіткнутися віч-на-віч з похмурою правдою, яка загрожує зруйнувати її ретельно вибудуване життя.

Головну роль у фільмі виконала американська актриса українського походження Міла Куніс ("Чорний лебідь", "Секс по дружбі", "Дуже погані матусі", "Третій зайвий"). Також у фільмі знялися Фінн Віттрок ("Американська історія жахів", "Незломлений", "Гра на пониження"), Скут МакНейрі ("Одного разу в Голлівуді", "Фарго", "Блондинка"), Дженніфер Білз ("Чотири кімнати", "Секс в іншому місті", "Книга Боби Фетта"), Конні Бріттон ("Нешвілл", "Американська історія ужсов", "Перспективна дівчина") та інші.

Режисером фільму виступив Майк Баркер, який до цього працював переважно над серіалами, серед яких "Пісочний чоловык", "Розповідь служниці", "Фарго", "Бродчерч", "Чужеземка" та інші.

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