Ці кінострічки не залишать вас байдужими.

УНІАН склав добірку з п'яти фільмів, які варто подивитися кожному. Їх сюжет-захоплюючий і непередбачуваний, а значить дві години занурення в іншу реальність вам забезпечені.

Гренландія

Бойовик, фільм-катастрофа 2020 року. Згідно з сюжетом, до землі мчить величезна комета. Спочатку її називають безпечною, а потім заявляють, що вона може знищити всю планету. Єдине місце, де від неї можна сховатися - бункер в Гренландії. Але беруть туди далеко не всіх.

Поклик предків

Пригодницька драма 2020 року. Головний герой - неймовірно доброзичливий пес на прізвисько Бек. Спокійне домашнє життя тварини перевернулося з ніг на голову в часи золотої лихоманки в 1880-х, коли його вирвали з дому в Каліфорнії і перевезли в дику і холодну Аляску.

Анчартед: на картах не значиться

Пригодницький бойовик 2022 року з Томом Холландом. Згідно з сюжетом, два шукачі пригод відправляються на пошуки найбільшого скарбу світу.

Однак один шукає в цій подорожі золото і загублені скарби, а інший сподівається знайти будь-яку інформацію про втраченого старшого брата.

Оселя зла: Ласкаво просимо в Раккун-Сіті

Колись в Раккун-Сіті функціонувала фармацевтична компанія-гігант Umbrella. Однак після її закриття колись квітуче місто перетворилося на привид. На місці цієї компанії глибоко під землею мешкає зло, яке не залишає шансу вижити невеликій жменьці людей, що залишилася в місті. Вони в боротьбі за життя згуртувалися і намагаються дізнатися правду про діяльність Umbrella. Подробиці їх шокували.

Вероніка

Фільм жахів від Netflix, заснований на реальних подіях. Це історія про дівчинку на ім'я Вероніка, яка за допомогою спіритичних сеансів намагалася викликати душі померлих. Спілкування з загробним світом пішло не за планом і в цей світ прийшло потойбічне зло, якому практично неможливо протистояти.

Нагадаємо, названо топ-5 фільмів про війну в Україні, які варто подивитися кожному.

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