Ці мультики вчать добру і розповідають цікаві історії про культових персонажів.

Disney - компанія, чиї роботи практично завжди отримують всесвітнє визнання. Мультики і персонажі, створені Disney, залишаються в серцях мільйонів на довгі роки. УНІАН зібрав топ-5 найкращих мультфільмів для ваших дітей, які були актуальними на момент прем'єри, і не втратили свого сенсу донині.

Русалонька (1989)

Головна героїня - прекрасна русалонька Аріель, яка з моменту виходу мультфільму залишається однією з найпопулярніших героїнь Діснея. Дочка царя підводного світу Тритона одного разу закохується в прекрасного і мужнього принца, але як бути? Адже вона - русалка, а він - людина. На що готова піти Аріель заради свого кохання і щастя?

Аладін (1992)

Веселий злодюжка Аладін і принцеса Жасмін, які живуть в славному граді Аграба, відправляються в неймовірну пригоду. З ними разом і мавпочка Абу, і Джин-чарівник.

Вони повинні перешкодити чорному магу Джафару заволодіти чарівною лампою і захопити владу над світом.

Король лев (1994)

Мультфільм, який зворушив серця мільйонів. У величного Короля-Лева Муфаси народжується спадкоємець на ім'я Сімба. Саме Сімба повинен стати наступним королем. Попри юний вік, малюк потрапив в круговорот інтриг, організований своїм заздрісним і підлим дядьком Шрамом.

Царівна-жаба (2009)

З казок ми пам'ятаємо історію про те, що після поцілунку прекрасного принца жаба перетворилася на принцесу. Але Disney сюжет трохи "освіжили": переодягнена в принцесу офіціантка поцілує жабу-принца?

Холодне серце (2013)

Ще один добрий і повчальний мультфільм від Disney. Королівство занурилося в обійми вічної зими через те, що збулося древнє прокляття.

Тепер завдання головних героїв-принцеси Анни, хороброго Крістоффа і вірного оленя Свена - відправитися в гори, знайти принцесу Ельзу і допомогти зняти прокляття.

Нагадаємо, названо топ-5 фільмів з високим рейтингом.

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