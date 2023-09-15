Серіал "підірвав" чарти стрімінгового сервісу.

Стрімінговий сервіс Netflix повідомив, що буде з серіалом One Piece ("Великий куш"). Адаптація культової однойменної манги, яка виявилася неймовірно популярною, отримає другий сезон.

Так, Netflix анонсував продовження серіалу у своїх соцмережах. Стрімінговий сервіс порадував шанувальників One Piece новим відео, проте не повідомив, коли саме почнуться зйомки.

Ймовірно, через страйк акторів і сценаристів, який триває з літа, створення другого сезону One Piece можуть відкласти на невизначений термін. При цьому виконавчі продюсери серіалу Марті Адельштейн і Бекке Клементс раніше розповідати про те, що адаптація може отримати безліч сезонів, адже у манги близько тисячі глав.

Про що серіал One Piece

У серіалі показано пригоди молодого пірата Монкі у солом'яному капелюсі. Він вірить у легенду про скарб One Piece. Монкі шукає його у Синьому морі і думає, що стане головним піратом, якщо зуміє його отримати.

На пошуки скарбу юнак вирушає разом зі своєю командою. Головні ролі зіграли Іньякі Годой, Емілі Радд, Макеню

One Piece - трейлер першого сезону

Нагадаємо, раніше Netflix показав моторошний трейлер готичного хоррор-серіалу "Падіння будинку Ашерів".

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