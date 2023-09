Новий серіал від Майка Фленагана вийде на Netflix вже 12 жовтня 2023 року.

Стрімінговий сервіс Netflix показав перший трейлер готичного хоррор-серіалу "Падіння дому Ашерів" (The Fall of the House of Usher) від режисера Майка Фленагана, який до цього вже зняв для сервісу чотири успішних проекти.

Сюжет цього хоррор-серіалу заснований на однойменному готичному оповіданні Едгара Алана По, втім, його події перенесені у наш час. Тепер в центрі сюжету – генеральний директор корумпованої фармацевтичної компанії, який стикається зі своїм сумнівним минулим, коли його діти починають вмирати таємничими й жорстокими способами.

Головні ролі в серіалі виконали Марк Гемілл (Люк Скайвокер в кіноепопеї "Зоряні війни"), Брюс Грінвуд, Карла Гуджино, Кейт Сігел, Зак Гілфорд, Саманта Слоян, Рахул Колі та ціла низка інших акторів, які знімалися у попередніх серіалах Фленагана.

Серіал вийде на Netflix вже 12 жовтня 2023 року. Він налічуватиме вісім епізодів, усі вони вийдуть одночасно.

Попередні проекти Майка Фленагана для Netflix

Міні-серіал "Падіння дому Ашерів" є частиною великої угоди режисера Майка Фленагана з Netflix, який передбачає випуск цілої низки хоррор-серіалів. Всі вони складаються з одного сезону та не пов'язані сюжетно, але в них часто задіяні ті самі актори в ролях різних персонажів.

Першим вийшов серіал "Привиди будинку на пагорбі" у 2018 році. Надихнувшись його успіхом як серед критиків, так і серед глядачів, Netflix замовив у Фленагана ще кілька серіалів, серед яких "Привиди маєтку Блай" (2020), "Опівнічна меса" (2021) та "Клуб опівнічників" (2022).

Також ходили чутки, що після "Падіння дому Ашерів" Фленаган розроблятиме для Netflix серіал "Щось вбиває дітей", однак потім він покинув проект і за нього взялося німецьке подружжя Баран бо Одар і Янтьє Фрізе, які раніше зняли для Netflix серіали "Пітьма" та "1899".

Сам же Фленаган, який свого часу зняв такі фільми жахів, як "Доктор Сон" та "Віджа: Походження зла", схоже, поки вирішив повернутися на "великі екрани": в травні 2023 року стало відомо, що він екранізує повість Стівена Кінга "Життя Чака" з Томом Гіддлстоном та Марком Геміллом в головних ролях.

