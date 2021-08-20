Вже сьогодні артист розповість, про яку партнерку мріяв, та чи розпочав вже тренування.

Український співак MELOVIN став учасником нового сезону проекту "Танці з зірками".

Сьогодні артист підтвердив свою участь у шоу відеороликом, в якому отримує дзвінок від абонента на ім’я Танці з зірками.

"Люблю робити те, чого від мене точно не очікують. "Танці з зірками" стануть відмінним трампліном і виходом зі звичного музичного середовища у щось нове. Якщо когось і цікавить участь заради участі, то мене цікавить саме перемога в шоу", - сказав MELOVIN.

Нещодавно челлендж прийняла співачка Lida Lee, вона опублікувала відео в соцмережі, де станцювала танго з таємничим партнером, та кинула виклик співакові MELOVIN.

Вже сьогодні артист завітає у студію шоу "Твій день" та розповість, про яку партнерку мріяв, та чи розпочав вже тренування.

Нагадаємо, учасниками шоу "Танці з зірками" стали співачка Джамала, учасник гурту Танок на майдані Конґо Олег Фагот Михайлюта, солістка гурту KAZKA Олександра Заріцька, український актор Олексій Суровцев, гумористка Анастасія Оруджова, гуморист Іван Люленов, актор Костянтин Войтенко, співак KADNAY, співачка Євгенія Власова, актор Артур Логай та співачка Lida Lee. Прийняв виклик і україно-американський чемпіон світу з латинських танців, хореограф, переможець шоу "Dancing With The Stars" Макс Чмерковський, який повідомив, що стане новим суддею шоу "Танців з зірками". До суддівського складу також увійшли улюблені танцюристи країни - прима-балерина Катерина Кухар і хореограф та ведучий інфотейнмент шоу "Твій день" Влад Яма.

Творці проекту заявили, що головним акцентом нового сезону стане атмосфера величного балу, в яку глядачів занурять яскраві постановки від креативного продюсера цього сезону Олени Коляденко та головного хореографа Олени Шоптенко. Вже незабаром стане відомо, хто з танцюристів вийде на паркет у цьому сезоні. Деякий час тому телеканал 1+1 провів відкритий кастинг танцюристів та отримав більше 350 заявок на участь у шоу.

Переможцями минулого року стали дві пари: Санта Дімопулос та Макс Леонов та Юлія Саніна з Дмитром Жуком.

Автор: Іван Бойко