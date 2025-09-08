Прем'єра третьої частини детективної саги відбудеться взимку.

Стримінговий сервіс Netflix оприлюднив офіційний тизер третьої частини детективної саги "Ножі наголо", яка отримала назву "Прокинься, покійнику".

В синопсисі стрічки йдеться, що сюжет знову розгорнеться навколо стильного детектива Бенуа Блана, роль якого виконує Денієл Крейґ. В цей раз йому дістанеться найзагадковіша справа усієї його кар'єри.

"Третій фільм про Бенуа Бланка переносить детектива до маленької церкви в північній частині штату Нью-Йорк, куди добросердий молодий священник, на ім'я Джуд Дюпленсісі (Джош О'Коннор) був відправлений допомагати монсеньйору Джефферсону Віксу (Джош Бролін). Харизматичний Вікс, який походить із давнього роду священників, зібрав віддану громаду. Коли відбувається незрозуміле вбивство, парафіяни приходять у відчай, що змушує місцеву начальницю поліції Джеральдін Скотт (Міла Куніс) об'єднати сили з відомим детективом Бенуа Бланком, щоб розгадати справу, яка суперечить будь-якій логіці", - зазначається в описі фільму.

Третя частина франшизи зібрала неймовірний акторський склад. Окрім Крейґа, О’Коннора, Броліна та Куніс, до нього доєдналися такі зірки, як Ґленн Клоуз, Джеремі Реннер, Керрі Вашингтон, Ендрю Скотт, Кейлі Спейні, Деріл Маккормак і Томас Гейден Черч.

Дебютний показ "Ножі наголо: Прокинься, покійнику" відбувся на Міжнародному кінофестивалі в Торонто, а от офіційна прем'єра на Netflix відбудеться 12 грудня.

Варто зазначити, що для одного з акторів фільму Джеремі Реннера - роль міського лікаря Нета Шарпа стала першою після трагічної аварії, яка трапилася з ним два роки тому.

