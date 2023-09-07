УНІАН розповідає, що відомо про ці кінострічки.

Український Оскарівський Комітет (УОК) назвав 5 кінострічок, які потрапили до національного відбору на престижну міжнародну премію Американської академії кінематографічних мистецтв та наук у категорії "Найкращий міжнародний повнометражний фільм". До цього списку, зокрема, потрапив "Памфір".

Як повідомляється на сайті Української кіноакадемії, у нацвідборі на "Оскар" розглядатимуться такі кінострічки:

"20 днів у Маріуполі"

Фільм знято у 2023 році, режисером виступив Мстислав Чернов. У документальній стрічці показують, яким було 24 лютого 2022 року у Маріуполі та якими були подальші події в місті.

Автори фільму були останніми міжнародними журналістами, які залишалися у Маріуполі. Вони працювали навіть тоді, коли місто взяли в облогу окупанти. Завдяки цьому журналісти зафіксували злочини росіян, такі як вбивства людей та створення масових місць поховання.

"Залізні метелики"

Документальна стрічка 2023 року, режисер якої - Роман Любий, розповідає про збиття цивільного літака малайзійських авіаліній MH17. Це сталося у липні 2014 року на Донбасі. Російські окупанти збили літак, внаслідок чого загинули 298 осіб.

У фільмі показано, як проходило розслідування трагедію та злочину росіян. Особливу увагу автори стрічки приділили пропаганді Кремля, яка намагалася усе спростувати.

"Памфір"

Стрічку 2022 року, режисером якої став Дмитро Сухолиткий-Собчук, визнали найкращим фільмом 2022 року за версією національної премії "Кіноколо". У "Памфірі" розповідається про чоловіка, який прагне допомогти своїй родині та змінити життя близьких людей на краще.

Головний герой навіть вирішує спокутувати провину свого сина, який опинився у дуже поганій ситуації. Події розгораються на заході України, чоловік має обрати свій майбутній шлях та не помилитися.

"Терикони"

Документальний фільм Тараса Томенка, який показувала на конкурсній секції Берлінале "Generation KPlus", розповідає про дітей на Донбасі. Головна героїня - дівчинка Настя, їй 15 років. Стрічку було презентовано у 2022 році.

Коли дитині було шість років, російські ракети вбили її батьків. Дівчинка не припинила мріяти навіть попри трагедію. Вона усе одне пише листи Діду Морозу, а головне її бажання - аби її батько знову був живим.

"ШТТЛ"

Українсько-французька історична драма Адрієна Уолтера, яку було відібрано для показу на фестивалі BFI London Film Festival, розповідає про події 1941-го року. Стрічку, яку було знято у 2022 році, вперше показали на міжнародній арені на Лондонському кінофестивалі.

Фільм розповідає про історію кохання Юни та Менделя, які хочуть бути разом попри заборони батьків. Відомо, що стрічку знімали на Київщині. А для того, аби ідіш-культура було правильно відображено, автори фільму залучали спеціального експерта з США.

"Нагадаємо, що Український Оскарівський Комітет – це незалежне об'єднання професіоналів в галузі кіноіндустрії, створене Національною спілкою кінематографістів України, Громадською організацією "Асоціація продюсерів України" та Громадською організацією "Українська кіноакадемія" для відбору і висунення фільму від України на здобуття премії "Оскар" Академії кінематографічних мистецтв і наук. Рішення УОК буде оголошено відразу після засідання комітету, дата якого буде визначена незабаром", - додали в Українській кіноакадемії.

Нагадаємо, раніше УНІАН повідомляв, що телеканал СТБ вилучає скандальний фільм "Юрик" з показу. Це сталося після того, як стрічку почали критикувати мешканці Маріуполя.

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