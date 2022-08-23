Ворожбит згадує слова Писанки про те, що акторку боялися брати на головні ролі.

Режисерка Наталія Ворожбит розповіла про останню роль легендарної української актриси Руслани Писанки у фільмі "Демони". Сама Руся називала цю кінороль ледь не найкрутішою роботою у своєму житті.

В ефірі "Сніданку з 1+1" Ворожбит заявила, що у її фільмі Руслана неперевершена, її такою не бачили, вона там буде абсолютно іншою. За сюжетом, її звати Ніна. Це історія про те, як в українське село приїздить росіянин, у них починається з головною героїнею стрічки кохання. Та закінчиться все це несолодко.

Режисерка каже, що дуже важливо зняти цей фільм, адже це - перша українська стрічка, в якій Руслана зіграла головну роль. Ворожбит згадує слова Писанки про те, що акторку боялися брати на головні ролі.

"Бо вона - глиба, вона - діва. І я внутрішньо боялася теж брати Руслану. Коли вона прийшла на проби із запізненням на 50 хвилин, вона текст не вивчила. Вона зайшла - і заповнила собою весь простір енергією неймовірною... Більш відданої людини на майданчику складно уявити", - каже Наталія.

За її словами, акторів у фільм обирали, опираючись на те, що вже є Руслана.

"Були дні, коли до неї приходили чоловіки (на роль у фільмі, - УНІАН), і вона їх, як насіння, "лузала". Ми не попереджали, хто їхня партнерка", - розповідає Ворожбит.

Смерть Руслани Писанки

Нагадаємо, 17 липня стало відомо, що українська телеведуча і актриса кіно і театру Руслана Писанка померла у Німеччині через онкологію.

Згодом вдівець Писанки дав перше інтерв'ю після трагедії і не стримав сльози, він розповів, що артистка переносила вже шосту хімію.

Прощання з нею відбулосяся в Німеччині, в місті Кайзерлаутерн. Прах артистки привезли до України, а 21 серпня із Писанкою попрощалися.

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