З 22 червня 2023 року на Netflix можна буде подивитися українську драму "Памфір".

Український фільм "Памфір" режисера Дмитра Сухолиткого-Собчука, який визнали найкращим фільм 2022 року за версією національної премії "Кіноколо", невдовзі можна буде подивитися цілком легально онлайн.

Як повідомляється на офіційній сторінці фільму в Instagram, з 22 червня 2023 року стрічку можна буде подивитися на Netflix.

В центрі сюжету фільму – чоловік на ім'я Памфір, який намагається знайти можливості зробити життя своєї родини кращим. Коли його син втрапляє у халепу, батько змушений спокутати його провину. Перед ним стоїть вибір – зробити це чесним способом або кримінальним шляхом. Події відбуваються на заході України напередодні традиційного карнавалу Маланки.

"Памфір" – стрічка спільного виробництва України, Франції, Польщі та Чилі. Режисером фільму виступив Дмитро Сухолиткий-Собчук, для якого це перша повнометражна ігрова робота. Головні ролі виконали Олександр Яцентюк, Станіслав Потяк та Соломія Кирилова, для яких це перші значущі роботи.

"Памфір" був презентований в травні 2022 року на Каннському кінофестивалі в престижній програмі "Двотижневик режисерів" (Quinzaine des Réalisateurs). Після цього він проїхався ще безліччю українських та міжнародних кінофестивалів, отримавчи низку престижних нагород і номінацій. В український прокат фільм вийшов 23 березня 2023 року.

Фільм "Памфір" отримав високі оцінки від критиків та глядачів. Наразі на IMDb у нього оцінка 7,8 балів з 10.

Як повідомляв УНІАН, також у червні 2023 року на Netflix стануть доступні ще два свіжих українських кінохіта – "Клондайк" і "Люксембург, Люксембург".

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