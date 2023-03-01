Чергова екранізація відомої дитячої казки вийде на Disney+ 28 квітня 2023 року.

Walt Disney Studios предствила перший трейлер та оголосила дату виходу пригодницького фентезі "Пітер Пен і Венді" (Peter Pan & Wendy), головну роль в якому виконала дочка Міли Йовович Евер Андерсон.

Чергова екранізація відомої дитячої казкової повісті Джеймса Метью Баррі про дітей, які не хочуть дорослішати, вийде на Disney+ вже 28 квітня 2023 року.

Як і у класичному діснеївському мультфільмі "Пітер Пен" 1953 року, у майбутньому фільмі діти Венді, Джон і Майкл вирушають на пошуки пригод разом з хлопчиком Пітером Пеном, який вміє літати та не дорослішає, до казкової країни Неверленд. Там вони зустрічають інших дітей, які хочуть залишатися малими назавжди, знайомляться з норовливою феєю Дінь-Дінь та протистоять піратам на чолі з Капітаном Гаком.

Роль Венді у новій екранізації виконала юна акторка Евер Андерсон, що є дочкою голівудської зірки українського походження Міли Йовович та режисера оригінальної франшизи "Оселя зла" Пола Андерсона. Нині 15-річна Евер вперше з'явился у кіно в 2016 році, зігравши в фільмі "Оселя зла: Фінальна битва" юну версію героїні своєї матері (схожість між ними дійсно неймовірна). Пізніше вона зіграла юну Наташу Романову в фільмі "Чорна вдова". "Пітер Пен і Венді" є її третьою роботою в кіно.

Пітера Пена зіграв британський актор Олександр Молоні, для якого це перша головна роль у масштабному проекті. Роль Капітана Гака дісталася голівудській зірці Джуду Лоу ("Талановитий містер Ріплі", "Молодий Папа", "Шерлок Холмс"), а феї Дінь-Дінь – Ярі Шахід, яка прославилася завдяки серіалу Black-ish.

Режисером фільму виступив Девід Лоурі, який до цього зняв пригодницький фентезі "Дракон Піта", хоррор-драму "Історія примари" та похмуру фентезі-притчу "Легенда про Зеленого лицаря".

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