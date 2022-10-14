Широкій публіці він найбільш відомий за роллю Хагріда у фільмах про Гаррі Поттера.

Британський актор Роббі Колтрейн, який зіграв Хагріда у фільмах про Гаррі Поттера, помер у віці 72 років.

Інформацію про смерть актора британському виданню BBC підтвердив його агент Белінда Райт. Вона повідомила, що актор помер у лікарні недалеко від Фолкерка в Шотландії.

"Ймовірно, Роббі на десятиліття найбільше запам'ятають як Хагріда... за його роллю, яка приносила радість як дітям, так і дорослим, викликаючи потік листів фанатів щотижня протягом більше 20 років", - сказала агент Колтрейна.

Відео дня

Хто такий Роббі Колтрейн

Кар'єра актора почалася в 1979 році в телесеріалі "Грай на сьогодні".

Відомий в основному як виконавець ролі доктора Едді "Фітца" Фітцжеральда в британському телевізійному серіалі "Метод Крекера" і Хагріда в серії фільмів про Гаррі Поттера, а також роллю сестри Інвіолати у фільмі "Монашки в бігах".

На початку 1990-х років кар'єра Колтрейна пішла на спад, хоча він і був задіяний у величезній кількості різних шоу. Нарешті в середині 90-х йому запропонували ролі в серії бондіади "Золоте око" (1995) "І цілого світу мало" (1999), в знаменитому фільмі "З пекла" (2001).

Вас також можуть зацікавити новини: