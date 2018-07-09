Ще більше безумства: вийшов трейлер нового фільму режисера нашумілого "Лобстера" (відео)

16:06, 09 липня 2018
Світ
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Дія картини відбувається у XVIII столітті / Кадр з відео на YouTube-каналі FoxSearchlight

Компанія Fox Searchlight опублікувала трейлер нового фільму Йоргоса Лантімоса під назвою «Фаворитка». У центрі сюжету - суперниці за звання фаворитки королеви Анни. Головні ролі виконали Рейчел Вайс і Емма Стоун.

Як повідомляв УНІАН, раніше італійський режисер похвалився, що його фільм із зіркою "50 відтінків сірого" довів Тарантіно до сліз.

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Теги: #фільм#кіно