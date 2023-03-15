Раніше Молочников заявив, що нібито отримав дозвіл.

В Офісі президента України відреагували на скандал, який виник через заяву російського режисера Александра Молочникова. Він хоче знімати фільм про дітей з Бахмута. Для цього росіянин хоче приїхати в Україну.

Видання "Детектор медіа" надіслало запит в ОП з проханням прокоментувати той факт, що Молочников нібито отримав дозвіл та навіть прес-карту для поїздки Україною. Виявилося, що режисеру нічого не видавали.

"Офіс Президента не має відношення до приїзду в Україну, творчих планів і діяльності пана Молочнікова. Жодних "дозволів на зйомки" Офіс президента не видавав і не видає", - зазначили представники ОП.

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Сам Молочников поки що ніяк не коментує свої наміри. На його сторінці в Instagram немає нових фото, декілька днів тому він радів, що фільм про Навального отримав "Оскар". У коментарях користувачі пишуть, що режисеру не варто їхати в Україну, адже тут на нього ніхто не чекає.

Росіянин вирішив знімати фільм про Бахмут - з чого все почалося

Нещодавно український кінорежисер Іван Сауткін розповів, що росіянин Молочников, який нині мешкає у США, вирішив зняти фільм про дітей з Бахмута. Для цього він планує відвідати Україну.

За словами Сауткіна, режисер хоче знімати фільм на тлі руїн. Він навіть намагався залучити до цього українських фахівців.

У мережі спалахнув скандал. Україні обурилися тим, що росіянин лізе до нашої країни та намагається на цьому прославитися.

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