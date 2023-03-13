У соцмережах користувачі вражені цинізмом цієї людини.

Російський режисер Олександр Молочников, який зараз живе в Нью-Йорку, планує приїхати в Україну і зняти фільм про дітей з Бахмута. Про це повідомив український кінорежисер Іван Сауткін.

"Зйомки заплановані на 16-17-18 березня. Знімати вони будуть в реальних руїнах. Я підслухав телефонну розмову, під час якої режисер намагався залучити до зйомок українських фахівців і повинен сказати, цей хлопець дуже впевнений в успіху свого задуму. Гаразд. Росіянин хоче зняти проукраїнську агітку, але є нюанс...", - написав Сауткін.

Він зазначив, що навіть ті росіяни, які позиціонують себе як "хороші руські", повинні припинити лізти в Україну.

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"Чому "хороші руські" не займаються своїми питаннями, а намагаються лізти в наші? Чому у цих людей є підтримка від офісу президента? Чому? І це на тлі того, що ми шукаємо гроші на свої проекти по всьому світу і на кожному кроці повинні доводити, що маємо право на життя", - обурився Сауткін.

Реакція соцмереж

"Бл*ха, ну як з цим боротися?"

"Яке ж дно..."

"Як пояснити іноземцям, що це дно? Схоже, вони ще не розуміють..."

Зазначимо, росіянин Молочников заявив, що отримав підтримку офісу Президента України і отримав прес-карти для себе і оператора.

Нагадаємо, блогер Некоглай розповів, що в РФ можуть зробити з тими, хто проти війни.

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