Виявляється, що фільм "Майор Грім" подивилися в 80 країнах.

Російський фільм "Майор Грім: Чумний доктор" став найпопулярнішим на стрімінговому сервісі Netflix.

Зарубіжні глядачі високо оцінили кінокомікс. Вони залишили багато захоплених відгуків в Twitter і на агрегаторі рецензій Rotten Tomatoes.

Згідно з сюжетом, майор петербурзької поліції Ігор Грім, відомий своїм пробивним характером, стикається із загадковим противником-людиною в масці Чумного Доктора.

Цікаво, що другий рядок цього рейтингу зайняв фільм "Вулиця страху. Частина 1: 1994". А на третьому місці опинилася стрічка "Криваво-червоне небо".

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Автор: Діана Могилєвич