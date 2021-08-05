Фільм посів перше місце в рейтингу / скріншот YouTube
Російський фільм "Майор Грім: Чумний доктор" став найпопулярнішим на стрімінговому сервісі Netflix.
Зарубіжні глядачі високо оцінили кінокомікс. Вони залишили багато захоплених відгуків в Twitter і на агрегаторі рецензій Rotten Tomatoes.
Згідно з сюжетом, майор петербурзької поліції Ігор Грім, відомий своїм пробивним характером, стикається із загадковим противником-людиною в масці Чумного Доктора.
Цікаво, що другий рядок цього рейтингу зайняв фільм "Вулиця страху. Частина 1: 1994". А на третьому місці опинилася стрічка "Криваво-червоне небо".
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