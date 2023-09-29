Мало того, що жителі країни-агресорки крадуть контент, так вони ще й намагаються використовувати його для своєї пропаганди.

Росіяни в черговий раз попалися на брехні. Студія Rudub, яка займається "піратством" і краде іноземний контент та робить російську озвучку, спробувала додати фейки в нову серію "ранкового шоу".

Спробу приховати правду про повномасштабну війну РФ проти України та про те, що відбувалося у Маріуполі навесні 2022 року, помітило видання "Медуза". В одній зі сцен фотограф розповідає про те, що окупанти вбивають мирне населення, а "пірати" змінили сценарій і звинуватили в цьому "Азов".

"У піратській озвучці серіалу "Ранкове шоу" студія Rudub спотворила слова репортера з Маріуполя. В оригіналі він говорить "росіяни не просто бомблять місто, вони вбивають цивільних на вулицях". У російському дубляжі в цьому звинувачують бійців "Азова", - зазначено в Instagram-акаунті "Медузи".

Безглуздий дубляж обурив і насмішив користувачів мережі. Багато хто не може зрозуміти, як низько можуть впасти росіяни. Коментатори пишуть:

"Не дивно взагалі. Може вони і героїв заблюрять і замінять Михалковим, Мізуліної та Пєвцовим?"

"Так, це класика російського дубляжу - затирати і очорняти Україну"

"Мене дивує рівень ставлення авторів перекладу до власної репутації. Весь світ бачить ці тупі фальсифікації, абсолютно ідіотські спроби відбілити росіян, намагаючись вкачати у голову глядача цю жалюгідну і сміховинну брехню".

У серіалі "Ранкове шоу" розповіли про війну в Україні - що відомо

Нагадаємо, в четвертому епізоді нового сезону серіалу "Ранкове шоу" показали події весни 2022 року. У центрі сюжету опинився Маріуполь, який обстрілювали окупанти.

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