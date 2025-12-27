Помер гітарист легендарної британської рок-групи The Cure

В офіційній заяві гурту вказано, що причиною смерті Перрі Бамонте стала хвороба.

На Різдво, 25 грудня, на 66-му році життя помер гітарист британської рок-групи The Cure Перрі Бамонте, йдеться в офіційній заяві колективу на сайті.

Причиною смерті вказано короткотривалу хворобу, яку він переніс вдома. Колеги гітариста пригадали його внесок в діяльність гурту під час двох періодів роботи в ньому: спочатку з 1990 по 2005 рік, а потім з 2022 року і дотепер.

"Тихий, інтенсивний, інтуїтивний, постійний і надзвичайно креативний, "Тедді" був теплосердим і важливою частиною історії The Cure", - йдеться в повідомленні.

Вказується, що з 1990 року він грав на гітарі, шестиструнному басі та клавішних в альбомах "The Wish", "Wild Mood Swings", "Bloodflowers", акустичних хітах та альбомах The Cure.

Також гітарист виступив на більш ніж 400 концертах гурту протягом 14 років. У 2022 році він знову приєднався до The Cure та зіграв ще 90 концертів з того часу.

В заяві додається, що деякі з них стали найкращими в історії гурту, а кульмінацією стала концертна програма "The Show of a Lost World" у Лондоні 1 листопада 2024 року.

"Наші думки та співчуття з усією його родиною. Ми будемо дуже сумувати за ним", - вказано в повідомленні.

