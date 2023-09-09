Престижний кінофестиваль назвав своїх переможців 2023 року.

Головний приз 80-го Венеціанського кінофестиваля – "Золотого лева" за найкращий фільм – отримала феміністична казка "Бідолахи" з Еммою Стоун і Марком Руффало в головних ролях. Фільм знятий грецьким режисером Йоргосом Лантімосом. Про це повідомляє офіційний сайт фестивалю.

Критики високо оцінили фільм, в якому героїня Емми Стоун намагається зрозуміти обмежувальну патріархальність навколишнього світу, а потім починає її руйнувати.

"Срібний лев" – гран-прі журі – дістався фільму японського режисера Рюсуке Хамагуті "Зла не існує". Ще один "Срібний лев" за найкращу режисуру отримав італійський режисер Матео Гарроне за фільм "Я – капітан".

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Кращим актором визнано Пітера Сарсгаарда за роль у фільмі "Пам'ять" Мішеля Франка, а кращою актрисою — Кейлі Спені за роль у фільмі "Прісцілла" Софії Копполи.

Приз за найкращий сценарій дістався Пабло Ларраїну і Гільєрмо Кальдерону за фільм "Граф".

Спеціальний приз журі отримав фільм "Зелений кордон" польської кінорежисерки Агнешкі Холланд.

Фільм про Україну відзначили на Венеційському кінофестивалі

Як писав УНІАН, чесько-словацкий фільм "Фотофобія", створений за участі України, отримав нагороду Europa Cinemas Label Award на 80-му Венеціанському кінофестивалі. Стрічка розповідає про хлопчика, який ховався від російських ракет у метро Харкова.

Фільм режисерів Івана Остроховського і Павола Пекарчика показали у рамках програми Giornate degli Autori. Українським продюсером стрічки виступив Денис Іванов з "Артхаус Трафік".

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