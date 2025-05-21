В український прокат фільм вийде 2 липня 2025 року.

Кінокомпанія Universal Pictures показала новий трейлер науково-фантастичного екшну "Світ Юрського періоду: Відродження" (Jurassic World Rebirth), що стане сьомим фільмом франшизи "Парк Юрського періоду".

Події фільму відбуваються через п'ять років після подій "Домініону". Екологія нашої планети виявилася здебільшого несприятливою для динозаврів, а ті, кому вдалося вижити, існують в ізольованому екваторіальному середовищі з кліматом, подібним до того, в якому вони колись процвітали. Досвідчений експерт з таємних операцій Зора Беннетт очолює команду, яка виконує надсекретну місію з вилучення генетичного матеріалу трьох наймасивніших динозаврів у світі, які нібито зберігають ключ до ліків для порятунку людства. Коли операція Зори перетинається з цивільною родиною, чий човен зазнав аварії через мародерство водних рептилій, всі вони опиняються на острові, де стикаються зі зловісним, шокуючим відкриттям, яке десятиліттями приховували від світу.

Головні ролі у стрічці виконали Скарлетт Йоганссон (франшиза "Месники", "Труднощі перекладу"), Джонатан Бейлі ("Wicked: Чародійка", серіал "Бріджертони"), Мануель Гарсіа-Рульфо (серіал "Лінкольн для адвоката"), Руперт Френд ("Смерть Сталіна", серіал "Батьківщина"), Магершала Алі ("Зелена книга", "Місячне сяйво"), Ед Скрейн (серіал "Гра престолів", "Бунтівний місяць") та інші.

Відео дня

Зняв новинку Ґарет Едвардс ("Монстри", "Годзілла", "Бунтар Один. Зоряні Війни. Історія", "Творець").

Сценарій до фільму написав один з найуспішніших сценаристів в історії Голлівуду Девід Кепп, який також виступив сценаристом до першого фільму франшизи "Парк Юрського періоду" 1993 року. Він же був сценаристом сиквелу "Парк Юрського періоду 2: Загублений світ" 1997 року.

Як повідомила пресслужба B&H film distribution, в український прокат фільм вийде 2 липня 2025 року.

Франшиза "Світ Юрського періоду" – що відомо

Одна з найгучніших науково-фантастичних кінофраншиз заснована на романі "Парк Юрського періоду" 1990 року. Вже у 1993 році на його основі Стівен Спілберг зняв однойменний масштабний фільм з Семом Нілом, Лорою Дерн та Джеффом Голдблюмом в головних ролях. Стрічка була високо оцінена критиками, успішною в прокаті та отримала три технічні номінації на "Оскар" (і в усіх них перемогла).

За чотири роки було випущено сиквел "Парк Юрського періоду 2: Загублений світ", режисером якого також виступив Спілберг. Цю стрічку критики сприйняли прохолодніше, але це не завадило їй зібрати чималу касу в прокаті иа номінацію на "Оскар" за кращі візуальні ефекти.

Третій фільм серії "Парк Юрського періоду 3" 2001 року втратив одночасно режисера Стівена Спілберга і сценариста Девіда Кеппа, натомість його зняв Джо Джонстон ("Люба, я зменшив дітей", "Джуманджі", "Перший месник"). Втім, нова кров не врятувала франшизу – фільм отримав середні відгуки та зібрав в прокаті менше за попередників.

У 2015 році франшизу реанімували, одночасно перейменувавши її на "Світ Юрського періоду". Перезапуск з Крісом Праттом та Брайс Даллас Говард в головних ролях сподобався як критикам, так і глядачам, зібравши в прокаті вражаючі понад 1,6 мільярдів доларів при бюджеті близько 200 мільйонів.

Ця лінійка мала ще два продовження – "Світ Юрського періоду: Занепале королівство" (2018) та "Світ Юрського періоду 3: Домініон" (2021). Кожен з них отримуав оцінки гірші за попередника, але був успішний в прокаті. Згодом стало відомо, що на франшизу чекає ще один перезапуск, вже з новими персонажами.

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