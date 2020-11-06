Треки присвячені конфлікту в Нагірному Карабасі.

Група System of a Down після 15 років перерви випустила дві нові пісні. Обидва треки присвячені конфлікту Азербайджану і Вірменії в Нагірному Карабасі.

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«Настав час зробити це зараз, ми вчотирьох повинні сказати дещо надзвичайно важливе в один голос. Ці дві пісні – Protect The Land («Захищайте землю») і Genocidal Humanoidz («Геноцид гуманоїдз») говорять про страшну і серйозну війну, розв'язану проти наших культурних Родин – Арцаха та Вірменії», – наголошується в їхньому повідомленні.

System of a Down трек Protect the Land

System of a Down трек Genocidal Humanoidz

Також вказується, що кошти від продажу пісень використають для надання допомоги та закупівлі базового приладдя постраждалим від бойових дій.

Варто відзначити, що всі учасники групи мають вірменське походження та підтримують невизнаний Нагірний Карабах.

Конфлікт у Нагірному Карабасі

Нова ескалація конфлікту між Вірменією та Азербайджаном почалася вранці 27 вересня. Сторони звинуватили один одного в обстрілі прикордонних населених пунктів і провокаціях.

У Вірменії заявили про наступ ЗС Азербайджану на Нагірний Карабах, оголосивши воєнний стан і загальну мобілізацію.

В Азербайджані заявили, що в ході успішного наступу взяли під контроль кілька сіл Нагірного Карабаху, але у Вірменії цю інформацію заперечували.

Обидві сторони заявляють, що завдали противнику страшні втрати, що налічують сотні вбитих і десятки знищених одиниць бойової техніки.

Глави МЗС обох країн домовилися припинити вогонь в Нагірному Карабасі в гуманітарних цілях: сторони повинні були обміняти військовополонених, утримуваних осіб і тіла загиблих. Попри це, бойові дії продовжилися. Сторони звинуватили один одного в зриві перемир'я.

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Автор: Катерина Шварц