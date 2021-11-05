Лауреат "Оскара" Тайка Вайтіті ("Кролик Джоджо", "Пси резервації") підписав контракт на першу повнометражну адаптацію серії графічних новел "Інкал" Алехандро Ходоровскі та Жана Жиро (Мебіуса).
Про це повідомляє Deadline.
"Інкал" - це неповторний сплав психоделіки несамовитого режисера Алехандро Ходоровскі і майстерності не менш шаленого художника Мебіуса.
Серія є символом епохи Métal Hurlant – пори божевільних графічних експериментів і амбітних наративів у світі коміксів.
Витративши декілька років на створення так і не знятої "Дюни", Ходоровскі вирішив не здаватися і звернувся за допомогою до Мебіуса ("Герметичний Гараж", "Притча").
Результатом співпраці двох метрів стала розповідь про неймовірні спіритичні подорожі Джона Діфула, звичайного детектива класу R, який опинився в самому центрі подій міжгалактичного масштабу.
"Фільми і графічні новели Ходоровскі мали великий вплив на мене та багатьох інших. Я був вражений тим, що мені надали можливість втілити у життя його знакових персонажів, і я вдячний Алехандро, усім у Humanoids, що довірили мені це", – відповів Вайтіті.
Сам Ходоровскі зазначив, що довіряє Вайтіті і вважає, що той покаже Інкала у "космічному" масштабі.
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