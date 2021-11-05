Серія графічних новел є символом епохи Métal Hurlant.

Лауреат "Оскара" Тайка Вайтіті ("Кролик Джоджо", "Пси резервації") підписав контракт на першу повнометражну адаптацію серії графічних новел "Інкал" Алехандро Ходоровскі та Жана Жиро (Мебіуса).

Про це повідомляє Deadline.

"Інкал" - це неповторний сплав психоделіки несамовитого режисера Алехандро Ходоровскі і майстерності не менш шаленого художника Мебіуса.

Серія є символом епохи Métal Hurlant – пори божевільних графічних експериментів і амбітних наративів у світі коміксів.

Витративши декілька років на створення так і не знятої "Дюни", Ходоровскі вирішив не здаватися і звернувся за допомогою до Мебіуса ("Герметичний Гараж", "Притча").

Результатом співпраці двох метрів стала розповідь про неймовірні спіритичні подорожі Джона Діфула, звичайного детектива класу R, який опинився в самому центрі подій міжгалактичного масштабу.

"Фільми і графічні новели Ходоровскі мали великий вплив на мене та багатьох інших. Я був вражений тим, що мені надали можливість втілити у життя його знакових персонажів, і я вдячний Алехандро, усім у Humanoids, що довірили мені це", – відповів Вайтіті.

Сам Ходоровскі зазначив, що довіряє Вайтіті і вважає, що той покаже Інкала у "космічному" масштабі.

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Автор: Віолетта Орлова