В український прокат фільм вийде 1 січня 2026 року.

Вийшов новий трейлер напруженого жіночого трилера "Служниця" (The Housemaid), знятого на основі однойменного світового бестселера Фріди Мак-Фадден.

В центрі сюжету – молода дівчина з проблемним минулим Міллі, яка неочікувано для себе отримує роботу служниці з проживанням в маєтку заможної родини Вінчестерів. Втім, зовсім скоро те, що здавалося рятівним колом, перетворюється на справжній кошмар.

Головні ролі у фільмі зіграли Сідні Свіні ("Люблю тебе ненавидіти", "Проклята діва", "Мадам Павутина", серіали "Ейфорія", "Білий лотос"), Аманда Сайфред ("Мамма Міа!", "Знедолені", "Манк"), Брендон Скленар ("Покинь, якщо кохаєш", "Фатальний меседж", серіали "Світ Дикого Заходу", "1923") та Мікеле Морроне ("365 днів", "Непокірна Еліс", "Ще одна проста послуга").

Ржисером фільму виступив творець серіалу "Диваки і навіжені" Пол Фіґ, також відомий роботою нат такими хітовими шоу, як "Офіс", "Косяки", "Медсестра Джекі", "Божевільні" та "Парки та зони відпочинку".

Крім того, на його рахунку кілька гучних повнометражних фільмів – "Подружки нареченої" (2011), "Шпигунка" (2015), "Мисливці на привидів" (2016), "Проста послуга" (2018), "Щасливого Різдва" (2019) та "Ще одна проста послуга" (2025).

Офіційно в український прокат фільм вийде 1 січня 2026 року, однак для тих, хто вже не може дочекатися, заплановані окремі допрем'єрні покази з 25 грудня 2025 року.

Світова прем'єра фільму відбулася 17 грудня 2025 року і він отримав позитивні відгуки критиків та перших глядачів, що доволі нетипово для стрічок на основі жіночих романів.

Наразі оцінка фільму на IMDb становить 6,9 з 10 балів, тоді як на Rotten Tomatoes він має 75% схвалення від критиків з відзнакою "Сертифікована свіжість" та 92% від глядачів. Водночас на Metacritic кіноексперти оцінили його у 67 зі 100 балів (відповідає характеристиці "в цілому позитивні відгуки"), а широка аудиторія – в 5,1 з 10 балів (відповідає характеристиці "змішані або середні відгуки").

