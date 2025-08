Величезна кількість користувачів використовують цю пісню у своїх відео.

Всього через кілька годин після довгоочікуваного релізу нового синглу "The Subway" Чаппелл Рон представила кліп на цю пісню - баладу, яку вона вперше виконала ще рік тому, на фестивалі Governors Ball 2024.

Кліп, знятий Ембер Грейс Джонсон, яка працювала з Jorja Smith і FKA Twigs, являє собою фантазійну оду Нью-Йорку, де співачка з'являється в низці часом сюрреалістичних сцен, пише Variety.

"Кліше про "дівчину, яку упустили" навіть близько не передає суть того, що я вклала в цю пісню. Я написала її, коли блукала Нью-Йорком із розбитим серцем, і весь час уявляла нас на кожній вулиці, пожежній драбині, у кав'ярнях, парках і, так - у метро", - розповіла співачка.

"The Subway" вийшла тільки зараз, але вона вже популярна

Реліз відбувся тільки в п'ятницю, але "The Subway" уже набула популярності, зокрема, у TikTok. Користувачі почали використовувати фінальні рядки пісні - де Роан потужно виконує:

She's got, she's got a way

She's got a way, she's got a way

And she got, she got away

She got away, she got away

Аудіо вже використано в більш ніж 100 000 публікаціях.

Вихід кліпу стався всього через кілька днів після того, як співачка, лауреатка премії "Греммі", оголосила про серію pop-up концертів, запланованих на кінець року.

