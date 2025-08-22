За її словами, думка глядачів ніяк не впливає на серіал або роботу над його продовженням.

Акторка Белла Рамзі, яка виконала одну з головних ролей у телеадаптації відомої гри "Останні з нас", прокоментувала критику другого сезону з боку глядачів. Думкою вона поділилася в інтерв'ю Entertainment Weekly.

Вона зазначила, що тривалий час намагалася триматися подалі, наскільки це було можливо. При цьому думка людей жодним чином не впливає на серіал або роботу над його продовженням.

Я намагалася уникати критики, наскільки могла, тому що я нічого не можу з нею вдіяти. Шоу вже вийшло, нічого не можна змінити або переробити. Тож я вирішила, що немає сенсу читати або дивитися будь-що. Звісно, люди мають право на свою думку, але вона не впливає на серіал. Це не впливає на те, як шоу триває або що-небудь ще... Серіал і гра – різні речі. Якщо вам так сильно не подобається серіал, не дивіться його. Зрештою, існує ж гра. Ви можете просто пройти її ще раз – поділилася Белла Рамзі, виконавиця ролі Еллі в "Останні з нас".

Фанати оригінальної гри ще до прем'єри першого сезону "Останніх з нас" були незадоволені, що Белла не схожа на ігрову Еллі, і закликали акторку покинути серіал. З дебютом 2-го сезону ситуація тільки погіршилася: актриса видалила соціальні мережі через критику її зовнішності.

Нагадаємо, прем'єра серіалу "Останні з нас", екранізації гри The Last of Us, відбулася 15 січня 2023 року. Перший сезон переказав усю історію першої частини, без серйозних відхилень. Другий сезон, випущений 13 квітня 2025-го, адаптує події сиквела The Last of Us Part II, але при цьому не є повністю прямим переказом.

Багато оглядачів сходяться на думці, що акторська гра Педро Паскаля в ролі Джоела і Белли Рамзі та взаємини їхніх персонажів у другому сезоні "вийшли на новий рівень". Серед слабких сторін, про які пишуть критики – рваний ритм оповіді, нудний епізод-флешбек і відчуття недомовленості у фіналі.

Серіал "Останні з нас" уже офіційно продовжено на третій сезон. Підтверджено, що творець гри Ніл Дракманн покинув проєкт, щоб зосередитися на своїй кар'єрі в ігровій індустрії.

