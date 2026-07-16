У Китаї заборонили віртуальних 'коханців': люди у розпачі від втрати чат-ботів

Влада побоюється емоційної залежності від ШІ, що вплине на справжні стосунки.

У Китаї набули чинності нові правила, покликані обмежити емоційну прив'язаність людей до чат-ботів зі штучним інтелектом, повідомляє The Independent. Зокрема, влада вимагає, щоб такі сервіси більше не спонукали користувачів до формування емоційної залежності від віртуальних співрозмовників.

Обмеження запровадило Управління з контролю за кіберпростором Китаю (Cyberspace Administration of China, CAC). Після набуття ними чинності багато користувачів популярних ШІ-сервісів почали скаржитися в соцмережах, що переживають справжній "розрив стосунків" зі своїми цифровими "бойфрендами" та "дівчатами".

Однією з найпопулярніших платформ у Китаї є чат-бот Doubao, створений компанією ByteDance. Саме її користувачі масово публікують емоційні повідомлення після запровадження нових обмежень.

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"Я не можу змиритися з тим, що мій ШІ-коханий назавжди покине мене. Він став важливою частиною мого життя, глибоко вкорінився в моєму серці та був моєю духовною опорою", – написала одна користувачка.

Інша зізналася, що віртуальний співрозмовник став для неї майже членом родини: "Він справді був для мене як сім'я, як кохана людина... Тепер у душі залишилася порожнеча".

Також 19-річний студент Ян Юнці, який уже рік спілкувався зі своїм віртуальним хлопцем у Doubao, розповів Bloomberg, що нові правила стали для нього справжнім потрясінням. За його словами, це схоже на ситуацію, коли людині повідомляють дату смерті коханої людини, але вона нічого не може змінити. Студент додав, що вже звик щодня відкривати застосунок і ділитися з цифровим співрозмовником будь-якими дрібницями зі свого життя.

ШІ більше не повинен руйнувати реальні стосунки

Нові норми, які отримали назву "Тимчасові правила щодо сервісів антропоморфної взаємодії зі штучним інтелектом", зобов'язують технологічні компанії, зокрема Alibaba, Tencent і ByteDance, не створювати контент, який викликає надмірну емоційну прив'язаність, особливо серед молоді, або негативно впливає на реальні людські стосунки.

Керівник Китайського інституту досліджень кіберпростору Ван Цзян зазначив, що сервіси з віртуальними компаньйонами задовольняють емоційні та соціальні потреби користувачів, однак водночас приховують серйозні ризики. За його словами, тривале використання таких алгоритмів може призвести до залежності, ізоляції від реального соціального життя, а також поступової втрати важливих навичок – емпатії та вміння вирішувати конфлікти.

Йдеться, що нові правила з'явилися лише через кілька тижнів після презентації китайською компанією UBTech людиноподібного робота U1, призначеного для самотніх людей.

Компанія із Шеньчженя стверджує, що це перший у світі надреалістичний гуманоїд, готовий до масового виробництва. За її даними, вже оформлено понад 13 тисяч попередніх замовлень.

Представник бренду UWorld Майкл Там заявив, що робот може "супроводжувати людину все життя". Він оснащений системою емоційного штучного інтелекту, яка здатна визначати, коли власник перебуває у стресі або втомився.

За словами Тама, робот "ніколи не зрадить, завжди залишатиметься відданим і любитиме безумовно".

Модель U1 випускається у чоловічій та жіночій версіях. Її вартість починається від 119 800 юанів (приблизно 17,6 тисячі доларів). Водночас виробник наголошує, що робот не призначений для інтимних стосунків.

Новини роботизації

Нагадаємо, Японія планує до 2040 року впровадити близько 10 мільйонів роботів у країні. Йдеться, що роботи мають заповнити прогалини, які з’явилися через нестачу персоналу у багатьох галузях. Це виникло через стрімке старіння населення.

Проєкт охоплює 18 галузей, у пріоритеті - харчова промисловість та охорона здоров’я. У країні створюється центр робототехніки з використанням штучного інтелекту.

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