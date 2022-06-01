У Міжнародний день захисту дітей УНІАН пропонує 5 фільмів, які можна подивитися з дітьми. Відмінна можливість побути разом і відволіктися від повсякденних турбот.
- Великий червоний пес Кліффорд
- Шлях додому (2019)
- Кролик Пітер / Кролик Пітер 2
- Таємне життя домашніх тварин / Таємне життя домашніх тварин 2
- Король Лев
Великий червоний пес Кліффорд
Школярці на ім'я Емілі рятувальник тварин подарував маленького чарівного цуцика з червоною шерстю. Однак прокинувшись одного ранку, Емілі виявила у себе вдома величезного триметрового пса! Мама у відрядженні, тому разом з чотирилапим другом дівчинку чекають незабутні пригоди.
Шлях додому (2019)
Улюбленці дуже сумують за своїми господарям, коли ті не поруч. Історія Белли, яка подолає сотні кілометрів, щоб повернутися додому - зворушлива і неймовірно цікава.
Кролик Пітер / Кролик Пітер 2
Фільм про пригоди маленького і непосидючого кроленяти на ім'я Пітер. Він залишився без батьків і став главою сімейства, допомагаючи своїм молодшим кроликам-братикам і кроликам-сестричкам.
Пітер поставив перед собою амбітну мету - пробратися в город до грізного фермера і вдосталь поласувати там фруктами і овочами.
Таємне життя домашніх тварин / Таємне життя домашніх тварин 2
Даний фільм розповість про те, що роблять вихованці, поки господарі на роботі. Ні, вони не сплять і не чекають, поки ті повернуться і їх погодують. У них вирує справжнє життя з захоплюючими пригодами.
Король Лев
У величного Короля-Лева Муфаси народжується спадкоємець на ім'я Сімба. Будучи зовсім маленьким, малюк стає жертвою інтриг свого заздрісного дядька Шрама, який мріє відібрати майбутню владу Сімби.
Нагадаємо, названо топ-5 добрих фільмів про тварин для сімейного перегляду.
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