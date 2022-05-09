Нагородження переможців пройшло в неділю, 8 травня.

Вперше за останні три роки церемонія нагородження премії BAFTA TV Awards 2022 пройшла наживо, а не онлайн. Найкращим британським драматичним серіалом визнали "На моєму місці", міні-серіалом - "Термін", кращою актрисою — Джоді Комер, а актором — Шон Бін. Про це пише ВВС.

Повідомляється, що нагороду також отримав документальний фільм "Безстрашні: жінки, які борються з Путіним". Героїні фільму - російські опозиційні активістки Люся Штейн, Ірина Фатьянова і Віолетта Грудіна.

Зазначимо, BAFTA TV Awards - це британський аналог американської премії Еммі. Її ввели в 1955 році.

Нагадаємо, опубліковано трейлер фільму "Аватар 2". Він повинен вийти в грудні цього року - через 13 років після виходу першої частини.

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