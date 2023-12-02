На стрімінговому сервісі можна знайти й інші українські картини.

Український фільм "Довбуш" про братів-опришків Олексу та Івана тепер можна буде подивитися на Netflix. Насолодитися картиною випаде можливість перед Новим роком.

На сайті зазначено, що подивитися фільм можна буде з 29 грудня 2023 року.

До слова, на Netflix є й інші українські картини. Наприклад, з 1 грудня можна подивитися популярний український мультфільм "Мавка".

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Крім того, з 13 грудня на Netflix можна буде насолодитися фільмом "Щедрик".

Фільм "Довбуш" - що відомо про картину

Події фільму від режисера Олеся Саніна розгортаються в Карпатах на початку XVIII століття, коли жорстокість польської шляхти змушує гуцулів тікати в гори. Брати Олекса та Іван Довбуші стають опришками.

Вони обидва хочуть помститися за вбивство батьків, але стають ворогами. Іван жадає грошей, а Олекса – справедливості. Саме Олекса Довбуш очолює повстання, а його брат гине.

Бюджет фільму склав 122 мільйони гривень. Український фільм показали у Чехії, Німеччині, Словаччині, Польщі, згодом - у Канаді, США та інших країнах.

До речі, у фільмі знявся американський актор Лузер Тверський, який є прямим нащадком засновника хасидського руху в іудаїзмі Ісраеля Баал Шем Това.

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