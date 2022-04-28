У Польщі відбувся Міжнародний кінофестиваль про тоталітаризм "Ехо Катині".

На польському Міжнародному кінофестивалі показали українську фільм "Мати Апостолів", який розповідає історії жінок, сини яких воювали за Україну в 2014 році.

Про це повідомляє Українська кіноакадемія.

У центрі сюжету мама льотчика, літак якого був збитий над окупованою територією, потрапляє в абсолютно чужий і агресивний світ, де все пронизане ненавистю і стражданням. У цьому пеклі вона не тільки шукає сина, але, маючи в серці велику любов і милосердний характер, змінює всіх, кого зустрічає на своєму шляху. Її відчай і біль перероджуються у вічний материнський дух землі, що повертає синів додому, живих або мертвих.

Відомо, що режисером фільму став Заза Буадзе, який з 2008 року живе і працює в Україні.

Організатори кінофестивалю відзначили, що події в Україні - це не тільки історія, а й сьогоднішні реалії для мільйонів людей.

Тому головну нагороду було вирішено віддати саме фільму "Мати Апостолів". Всього за неї боролися 23 фільми з усього світу.

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