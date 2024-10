Стрічка "Порцелянова війна" потрапила одразу до двох номінацій.

Український документальний фільм "Порцелянова війна" про напад російських військ на Україну номінований на американську премію Critics' Choice Documentary Awards. Стрічка, зрежисована Брендоном Белломо та Славою Леонтьєвим, отримала одразу дві номінації.

Як повідомляється на сайті премії, документалка потрапила до номінацій "Найкращий новий режисер документального кіно" та "Найкращий політичний фільм". Над виробництвом "Порцелянової війни" працювали кінодіячі зі США, України та Австралії.

В картині розповідається про трьох митців порцелянової анімалістики з України. Головні герої Слава Леонтьєв, його дружина Аня Стасенко та Андрій Стефанов на початку повномасштабного вторгнення перебувають у Харкові. Попри постійні обстріли міста, вони продовжують творити. Майстри і далі створюють порцелянові вироби та прикрашають ними зруйновані росіянами будинки.

До слова, американський та український режисери фільму на початку цього року вже отримали гран-прі на кінофестивалі Санденс. "Порцелянова війна" отримала відзнаку в номінації "Приз журі: Американський документальний фільм".

Що відомо про Critics' Choice Documentary Awards

Премію було засновано у 2016 році. Асоціація Critics Choice щороку визначає найкращі фільми у сфері документального кіно та телебачення. У 2024 році переможців кінопремії оголосять 10 листопада.

До речі, цьогоріч не лише "Порцелянова війна" потрапила в номінацію Critics' Choice Documentary Awards. Ще один фільм про Україну – "Once Upon a Time in Ukraine" – був номінований на премію.

Зазначимо, що минулого року документалка Мстислава Чернова "20 днів у Маріуполі" перемогла у номінаціях "Найкращий режисерський дебют" та "Найкраща політична документалістика".

