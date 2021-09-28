Одразу після виступу в українській столиці італійці поїдуть з концертами до російського Санкт-Петербурга та Москви.

Італійський гурт-переможець Євробачення 2020 Måneskin неправильно вказав назву "Київ" латиницею в анонсі свого концерту в столиці України.

Читайте такожСерце нового секс-символа зайняте: який вигляд має дівчина соліста гурту Maneskin (фото)Афішу розміщено на Instagram-сторінці Måneskin. Там написано Kiev замість Kyiv, тобто назву нашої столиці вказано у неправильній транслітерації, на російський манер.

Як відомо, на початку жовтня 2018 року Міністерство закордонних справ України розпочало онлайн-кампанію #CorrectUA, в рамках якої звернулося до іноземних ЗМІ й іноземних аеропортів із метою коригування правопису міста Київ латинкою (#KyivNotKiev). Чимало європейських столиць і міст вже підтримали цю ініціативу.

Коли відбудеться концерт Måneskin у Києві

Гурт Måneskin дасть концерт 7 березня 2022 року у київському клубі Stereoplaza. Продаж квитків стартує 30 вересня.

Одразу після виступу в українській столиці італійці поїдуть з концертами до російського Санкт-Петербурга та Москви.

Перемога Måneskin на Євробаченні 2021

У щорічному пісенному конкурсі Євробачення 2021, що проходив у Нідерландах, перемогу здобули представники Італії - рокери Maneskin з піснею "Zitti E Buoni".

Варто зазначити, що саме Maneskin прогнозували перемогу букмекери.

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Автор: Ольга Робейко