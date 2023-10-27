У програмі фестивалю - 21 картина з різних країн ЄС, а також два фільми спільного виробництва російських та європейських кіностудій.

Євросоюз цього року знову проведе в Росії Фестиваль європейського кіно, після того як у минулому році його було відмінено через воєнне вторгнення в Україну.

Як повідомляє пресслужба Представництва ЄС у Росії, Фестиваль європейського кіно пройде онлайн з 1 по 15 листопада 2023 року.

Зазначається, що слоган цьогорічного фестивалю – "Кіно об'єднує".

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У програмі фестивалю – 21 картина з Бельгії, Франції, Німеччини, Іспанії, Італії, Люксембургу, Нідерландів, Чехії, Данії та інших країн ЄС, а також два фільми спільного виробництва російських та європейських кіностудій. Усі фільми будуть показані мовою оригіналу з російськими субтитрами.

Як заявив посол ЄС у Росії Роланд Галхараг, навіть у складному контексті російської війни проти України ЄС хоче показати, що відносини між європейцями та росіянами можуть тривати.

Новини кіно

Нагадаємо, із 21 по 29 жовтня 2023 року у столиці проходить 52-й Київський міжнародний кінофестиваль "Молодість", що є найстарішим з усіх діючих українських кінозаходів. Загалом під час цьогорічного фестивалю "Молодість" кіноманам буде показано понад 150 повнометражних та короткометражних фільмів.

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