Комедія про сім'ю і мафію "Коза Ностра. Мама їде", прем'єра якої в травні відгриміла в Римі, нарешті виходить в широкий прокат в Україні.

Незабаром в український прокат вийде новий комедійний фільм "Коза Ностра. Мама їде". Про що він і чому сюжет схожий на польську драму "365 днів" - читайте в матеріалі.

Головна героїня фільму Влада Коза продає свій будинок в Карпатах і летить в сонячну Сицилію, щоб жити з дочкою і допомагати в догляді за онуком. Але виявляється, на приїзд мами ніхто не чекав... Після сварки з дочкою Влада випадково опиняється на віллі колись могутнього італійського мафіозі дона Фредо, нині вдівця, що переживає глибокі кризи – особистий, сімейний і фінансовий. Влада влаштовується прибиральницею, але стає порятунком цього будинку: мамою для дітей дона Фредо і реформатором старої, неефективної і, головне, негуманної мафії.

"Ми з італійськими колегами об'єднали у фільмі два яскравих національних бренди – італійську мафію і українську жінку. Ми пишаємося нашими жінками в Європі - вони працьовиті, невтомні, небайдужі, гнучкі і винахідливі. І дуже часто знають все краще за всіх. У нашій героїні Владі Козі я впізнаю себе, свою маму, свекруху, моїх бабусь, моїх колег, неймовірну Ірму Вітовську. Ця жінка може не тільки навести порядок на покинутій віллі, вона знає, як врятувати чужу дисфункціональну сім'ю. Іноді ця героїня трохи дратує, її ініціативи буває забагато – але такі вже ми є, українські жінки. Іноді мамі, коли вона вже всіх врятувала, потрібно просто поїхати додому. Про все це і розповідає наш фільм", - розповідає автор ідеї фільму і сосценарист Анастасія Лодкіна.

Зйомки комедії припали на 2020 рік у розпал першої хвилі пандемії коронавірусу. Знімали в українських Карпатах, на острові Сицилія і в околицях Риму, в умовах суворих карантинних обмежень. Після завершення зйомок команда планувала гучну прем'єру в Києві за участю колег з Італії, проте 24 лютого 2022 року все змінило.

У травні 2022 року відбулася прем'єра стрічки в Римі, після якої стартував широкий комерційний прокат в Італії. І ось через майже півроку фільм повертається на батьківщину. Творці прагнули зробити кіно, яке було б максимально співзвучно і релевантно для України, а війна це завдання зробила ще більш важливим.

По-перше, Ірми Вітовської, яка зіграла головну роль, багато не буває. По-друге, ідея фільму підкреслює ті цінності, які стали очевидними для всіх нас під час війни: святість сім'ї, непохитність українських жінок і українців в цілому. Про це також говорить ідея дозняти деякі сцени фільму в Києві у вересні, під час повномасштабного вторгнення. І, нарешті, з 1 грудня 2022 року "Коза Ностра. Мама їде" стартує в широкому українському прокаті.

Актори: Ірма Вітовська, Джованні Калканьо, Джудітта Василе, Лоренцо Скальцо, Габріеле Чічірелло, Мауріціо Болонья, Вінченцо Пірротта, Дмитро Вівчарук, Ольга Вівчарук та інші.

Варто відзначити, що сюжет фільму "Коза Ностра. Мама їде" схожий на польську еротичну драму "365 днів". У польській версії Лаура Бель - директор з продажу в розкішному готелі. Вона будує кар'єру, але в особистому житті їй не вистачає пристрасті. Лаура робить останню спробу зберегти стосунки - разом з нареченим і друзями вона летить на Сицилію, де її викрадає глава мафії Массімо і дає їй 365 днів, щоб Лаура його полюбила.

Нагадаємо, фільм "На Західному фронті без змін" на Netflix викликав суперечки серед українців.

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